В Оболонському районі столиці водолази дістали з Дніпра тіло чоловіка

В Оболонському районі столиці водолази дістали з Дніпра тіло чоловіка

Причини трагічного випадку з'ясовує поліція.

У неділю ввечері, 27 червня, у Оболонській затоці Києва рятувальники дістали з води тіло людини.

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що 27 червня о 20:20 надійшло повідомлення від служби "102" про те, що у річці Дніпро, а саме у Оболонській затоці, що в Оболонському районі столиці, перебуває тіло людини.

"На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю рятувальники встановили, що на відстані 30 м від берега на глибині 5 м перебувало тіло чоловіка", - йдеться у повідомленні.

За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло було доставлено до берега та передано службі "102" для встановлення причин та обставин трагічного випадку.

Нагадаємо, протягом доби 26 червня на воді сталося 5 нещасних випадків - у Кіровоградській області загинуло двоє людей, зокрема, і підліток, у Донецькій - три людини.

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