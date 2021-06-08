В Оболонському районі Києва може з'явитися парк площею понад 30 гектарів

Біля Мінського масиву між вулицею Кондратюка і межею лісу в Оболонському районі Києва може з'явитися великий парк з площею понад 30 гектарів. Парк стане найбільшим в Оболонському районі столиці.

Про це в коментарі "Апострофу" повідомила розробниця детального плану території (ДПТ) Мінського масиву, архітекторка Олена Збаратська.

"В цьому ДПТ передбачено облаштування парку площею понад 30 га. Скажіть, як часто ви бачите такі масштабні парки в містобудівних проєктах? З професійної точки зору — у нас є дуже рідкісна можливість в рамках детального плану запропонувати міським жителям організувати парк такого масштабу і, що дуже важливо, наш детальний план не ущільнює наявну забудову, а пропонує розвиток Мінського масиву за рахунок реструктуризації депресивної території", - прокоментувала архітекторка.

У березні 2021 року Комісія Київради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин уже підтримала проєкт рішення щодо детального плану території (ДПТ) Мінського масиву. Тепер план повинні затвердити на сесії Київради загальним голосуванням.

Довідка

Детальний план території Мінського масиву передбачає будівництво нового мікрорайону, 3 нових дитячих садків, комплексу загальноосвітніх установ з установою професійної освіти на 1500 учнів, амбулаторії сімейних лікарів, комплексу соціально-побутового обслуговування, створення і облаштування буферного парку площею 31,67 га.

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