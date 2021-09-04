В МВС назвали попередню причину пожежі в столичному костелі Святого Миколая

Монастирський зазначив, що вогнем пошкоджено внутрішнє оздоблення історичної будівлі та унікальний орган.

Попередня причина пожежі в столичному костелі Святого Миколая - коротке замикання в органі. Призначено ряд експертиз. Упродовж тижня експерти мають дати кінцевий висновок причини загоряння.

Про це сьогодні повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час огляду наслідків пожежі в костелі, яка сталася вчора, 3 вересня, пізно ввечері.

Денис Монастирський розповів, що наразі на місці події працюють рятувальники ДСНС України, які ліквідовували пожежу, та представники Національна поліція України, які проводять розслідування, а також працівники костелу.

"Попередньо, причиною загоряння було коротке замикання в органі. Саме в той час, після 21.00 години, в костелі проводилася репетиція. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України", - сказав міністр внутрішніх справ.

Монастирський зазначив, що вогнем пошкоджено внутрішнє оздоблення історичної будівлі та унікальний орган. Конструкції костелу нічого не загрожує, перекриття не постраждало. Надалі запланована реставрація будівлі.

"Вогнеборці прибули на місце події вже через 6 хвилин після надходження повідомлення про пожежу на спецлінію 101. Якби їх реакція була більш тривалою, очевидно, були б більші наслідки пожежі", - резюмував він.

Нагадаємо:

У п'ятницю ввечері, 3 вересня, у Києві спалахнув костел Святого Миколая. Внаслідок масштабної пожежі постраждало внутрішнє оздоблення храму на першому та другому поверхах, також зазнав пошкоджень орган. На щастя, потерпілих немає.

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про надзвичайну подію.

Пожежа в костелі Святого Миколая ймовірно спалахнула під час репетиції на органі

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