В Міноборони повідомили, що загроза наступу на Київ з боку окупантів буде завжди

В Міноборони повідомили, що загроза наступу на Київ з боку окупантів буде завжди

Загроза наступу на Київ зі сторони російських окупантів буде завжди. Захопивши столицю - це найшвидший шлях захопити всю Україну.

Про це в етері телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Ми повинні усвідомлювати, що загроза Києву буде завжди. Тому що знищити Київ і знищити українську владу - це найшвидший шлях завоювати Україну. Ми просто повинні жити з думкою, що це тепер буде завжди, ця загроза", - наголосила Ганна Маляр.

Також читайте Нові рейки із "Азовсталі": найдовший трамвайний маршрут України з Києва до передмістя відновив роботу

Зі свого боку замначальника Генштабу ЗСУ Олексій Громов підкреслив, що угруповання окупантів на Чернігівському напрямку переміщуються.

“На даний час спостерігаються деякі переміщення підрозділів. З боку розвідки ознак щодо створення ударного угруповання противника не виявлено”, - додав Олексій Громов.

Нагадаємо, що в селі Мощун, яке росіяни знищили майже повністю, досі чекають на комісію, а поки лагодять залишки будинків.

Читайте також: