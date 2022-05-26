Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Міноборони повідомили, що загроза наступу на Київ з боку окупантів буде завжди

Дата публікації
Перегляди
405
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Міноборони повідомили, що загроза наступу на Київ з боку окупантів буде завжди

Загроза наступу на Київ зі сторони російських окупантів буде завжди. Захопивши столицю - це найшвидший шлях захопити всю Україну.

Про це в етері телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Ми повинні усвідомлювати, що загроза Києву буде завжди. Тому що знищити Київ і знищити українську владу - це найшвидший шлях завоювати Україну. Ми просто повинні жити з думкою, що це тепер буде завжди, ця загроза", - наголосила Ганна Маляр.

Зі свого боку замначальника Генштабу ЗСУ Олексій Громов підкреслив, що угруповання окупантів на Чернігівському напрямку переміщуються.

“На даний час спостерігаються деякі переміщення підрозділів. З боку розвідки ознак щодо створення ударного угруповання противника не виявлено”, - додав Олексій Громов.

Нагадаємо, що в селі Мощун, яке росіяни знищили майже повністю, досі чекають на комісію, а поки лагодять залишки будинків.

Читайте також:

Війна абсолютно інша, росіяни нищать усе - новий спецпроєкт ТСН "День на передовій"

Війна абсолютно інша, росіяни нищать усе - новий спецпроєкт ТСН "День на передовій"
Наступна публікація