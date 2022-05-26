В Міноборони повідомили, що загроза наступу на Київ з боку окупантів буде завжди

Загроза наступу на Київ зі сторони російських окупантів буде завжди. Захопивши столицю - це найшвидший шлях захопити всю Україну.
Про це в етері телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
“Ми повинні усвідомлювати, що загроза Києву буде завжди. Тому що знищити Київ і знищити українську владу - це найшвидший шлях завоювати Україну. Ми просто повинні жити з думкою, що це тепер буде завжди, ця загроза", - наголосила Ганна Маляр.
Зі свого боку замначальника Генштабу ЗСУ Олексій Громов підкреслив, що угруповання окупантів на Чернігівському напрямку переміщуються.
“На даний час спостерігаються деякі переміщення підрозділів. З боку розвідки ознак щодо створення ударного угруповання противника не виявлено”, - додав Олексій Громов.
Нагадаємо, що в селі Мощун, яке росіяни знищили майже повністю, досі чекають на комісію, а поки лагодять залишки будинків.
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