В Міноборони показали фото ліквідації наслідків ракетних ударів по Києву

Працівники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки ранкових ракетних ударів російської армії по Києву.

Відповідні фото опублікувала пресслужба Міноборони.

"Сьогодні вранці ворог атакував Київ, внаслідок чого виникли пожежі у декількох районах міста та є жертви серед цивільного населення. На місцях обстрілів працюють усі екстрені служби, рятувальники ліквідовують пожежі та допомагають постраждалим. Закликаємо дотримуватись інформаційної тиші, не публікувати фото з місць прильотів і перебувати в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу Києва наразі відомо, що за непідтвердженими даними, загиблих – від 5 до 8.

Ракетний обстріл Києва: що відомо

Зранку 10 жовтня у столиці після оголошення масштабної повітряної тривоги пролунало кілька вибухів.

Мер Києва закликав людей не виїжджати з дому і не їхати до столиці.

Згодом стало відомо, що у Києві пошкоджені об‘єкти критичної інфраструктури внаслідок ворожих "прильотів".

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що на українські міста летить пів сотні російських ракет.

Пізніше Віталій Кличко порадив киянам для перебування в укриттях взяти теплий одяг, воду, запас їжі, зарядні пристрої для телефонів.

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