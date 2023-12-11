В метро Києва стався колапс через закриття станцій "синьої" гілки, на дорогах затори – фото

У Києві шість станцій метро закрили щонайменше на пів року.

У Києві у понеділок вранці, 11 грудня, величезне скупчення людей на станції метро "Либідська" внаслідок закриття шести станцій на метрополітену – "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Метроколапс! У Києві закриті 6 станцій метро! "Либідська", тримайся!

Метрополітен столиці курсує між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

Так, станція "Либідська", яка є перевалочним пунктом, просто забита пасажирами.

У Мережі також показали затори на дорогах. Так, на Теремках від самого ранку майже паралізовано рух транспорту.

Затори на Теремках у Києві 11 грудня/ Фото: скриншот

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Києві закрили 6 одразу станцій метро! ЩО СТАЛОСЯ і коли відновлять роботу?

Нагадаємо, у Києві від 8 грудня припинила працювати частина станцій синьої гілки метро – від "Либідської" до "Теремків". У метрополітені розгерметизувався тунель. ТСН.ua зібрав все, що відомо про підтоплення метро Києва.

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