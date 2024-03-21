В Мережі показали, як ліквідували наслідки атаки РФ по Києву (відео)

Наслідки атаки ліквідували понад 180 надзвичайників та майже 40 одиниць техніки.

Українські вогнеборці показали, як ліквідували наслідки чергового російського обстрілу Києва вранці 21 березня.

Відповідне відео опублікував начальник ГУ ДСНС у Києві Сергій Кривошликов.

Як зазначається, наслідки атаки ліквідували понад 180 надзвичайників та майже 40 одиниць техніки. Вони невпинно працювали, щоб якнайшвидше приборкати полум’я та надати допомогу місцевим мешканцям.

“Дякую нашим рятувальникам, психологам, медикам, волонтерам, працівникам поліції, які сьогодні працювали на місцях”, - наголосив Сергій Кривошликов.

Надзвичайники показали, як ліквідували наслідки атаки РФ

Нагадаємо, що Зеленський відреагував на ракетний удар по Києву і звернувся до партнерів.

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