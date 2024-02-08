В Лаврі назавжди позбудуться “руского міра”: Київрада ухвалила історичне рішення

8 лютого Київська міська рада ухвалила рішення про надання Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра” земельних ділянок у постійне користування для експлуатації та обслуговування об’єктів на вул. Лаврській, 9. Йдеться про ділянки у Печерському районі м. Києва орієнтовними площами 31,76 га; 0,15 га.

Про історичне рішення повідомила речниця заповідника Олеся Крамаренко.

Депутати Київради ухвалили без перебільшення доленосне рішення, що дозволить Лаврі назавжди позбутися присутності “руского міра” з його наративами, спрямованими на знищення української духовності та культури.

Під час сесії міські обранці ухвалили рішення про відведення земельних ділянок заповідника у постійне користування. Понад 30 років землю, на якій розташовуються памʼятки національного та світового значення, не було законодавчо оформлено. Після того, як у квітні 2023 року вдалося розірвати договір з монастирем, вирішення земельного питання активізувалося. Його внесли до порядку денної столичної міськради.

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Депутати поставили крапку в земельному питанні щодо користування землею Києво-Печерської лаври заповідником. Це дозволить Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра” взяти повністю під охорону та контроль пам'ятки світового значення, які входять до об'єктів списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

“Останніми десятиліттями Лавра без належного оформлення земельної ділянки зазнала дуже серйозних втрат. Усім відомо про незаконну забудову та нецільове використання, і сьогоднішнє рішення може, власне, завершити цю історію. Тому я дуже вдячний депутатам, що підтримали це історичне рішення. Насправді, це є першим кроком до повного повернення української лаври українському народу”, — зазначив генеральний директор Заповідника Максим Остапенко.

Раніше ми писали про те, як Лавру з прокльонами і скандалами забирали в УПЦ МП та яка там ситуація зараз.

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