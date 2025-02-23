Російські дрони вночі атакували Київщину: в КОВА розповіли про наслідки (фото)

Повітряна тривога тривала 10 годин.
У ніч проти 23 лютого Київська область знову опинилася під ударами ворожих безпілотників..
Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.
В області працювали сили протиповітряної оборони, які ліквідували ворожі повітряні цілі. Жертв серед мирних жителів немає, а об'єкти критичної інфраструктури залишилися неушкодженими.
У Бучанському районі уламки збитих повітряних цілей пошкодили 4 приватні будинки. У Вишгородському районі падіння уламків безпілотника призвело до займання сухої трави на відкритій території. Пожежу швидко загасили.
Оперативні служби продовжують ліквідацію наслідків. Місцева влада запевняє, що ситуація під контролем.
Нагадаємо, у ніч проти 23 лютого 2025 року РФ атакувала Україну 267 дронами та трьома балістичними ракетами з території РФ, Криму й Чорного моря.
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