Російські дрони вночі атакували Київщину: в КОВА розповіли про наслідки (фото)

У ніч проти 23 лютого Київська область знову опинилася під ударами ворожих безпілотників..

Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.

В області працювали сили протиповітряної оборони, які ліквідували ворожі повітряні цілі. Жертв серед мирних жителів немає, а об'єкти критичної інфраструктури залишилися неушкодженими.

У Бучанському районі уламки збитих повітряних цілей пошкодили 4 приватні будинки. У Вишгородському районі падіння уламків безпілотника призвело до займання сухої трави на відкритій території. Пожежу швидко загасили.

Наслідки ворожої атаки / Фото: t.me/UA_National_Police

Наслідки ворожої атаки

Наслідки ворожої атаки

Оперативні служби продовжують ліквідацію наслідків. Місцева влада запевняє, що ситуація під контролем.

Нагадаємо, у ніч проти 23 лютого 2025 року РФ атакувала Україну 267 дронами та трьома балістичними ракетами з території РФ, Криму й Чорного моря.

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