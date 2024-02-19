В КНУ ім. Шевченка спалахнув сексистський скандал: студенти вимагають звільнити викладача – подробиці

Студенти Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка вимагають звільнити викладача Микиту Василенка – його звинувачують у просуванні сексистських і проросійських наративів. В університеті йому винесли догану.

За їхніми словами, на своїх лекціях він стверджував, що "жінки можуть чогось досягнути лише у чотири способи: чоловік, коханець, батько, брат".

Про скандал у соцмережах розповіла студентка четвертого курсу Інституту журналістики та військова журналістка Оксана Паращак.

"Жінки створені, аби доглядати дітей та чоловіка. Журналістика – це по факту не жіноча справа і я проти того, щоб всі мали права. Особливо – жінки", - процитувала слова викладача студентка.

Оксана Паращак у коментарі для hromadske розповіла, що влітку 2023 року студенти звернулися з листом до чинного на той час директора інституту Володимира Різуна. Зокрема, у ньому студенти скаржилися на "відверту проросійську та сексистську позицію" Василенка та просили звільнити його із посади викладача інституту.

Частина звернення студентів до адміністрації ННІЖ / Фото: hromadske

"Викладач зловживає сексистськими коментарями в бік студенток. У час повномасштабної війни Росії проти України зазначений викладач розповідає студентам на заняттях про "велич Росії", - йдеться у листі, який підписали понад 170 студентів Інституту журналістики.

Студенти КНУ ім. Тараса Шевченка вимагають звільнити викладача

Проте, за словами студентки, тоді Володимир Різун заявив, що не має повноваження кваліфікувати докази як порушення, а також визнав, що не дивився відео та не слухав аудіо докази поведінки з ознаками дискримінації.

Після цього студенти звернулися до уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця.

Оксана Паращак розповіла, що Лубінець у січні 2024 року відповів, що постійна комісія Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка з питань етики створила робочу групу аби розібратися у питаннях щодо сексизму.

Комісія визнала факти порушень етики й те, що формальний підхід керівництва, Вченої ради та студентського парламенту ННІЖ до цих порушень призвели до репутаційних втрат інституту та університету загалом. На підставі висновків комісії Василенку та очільниці катедри, на якій він працює, винесли догану.

Відповідь Дмитра Лубінця / Фото: hromadske

Відповідь Дмитра Лубінця / Фото: hromadske

"Про яку гендерну рівність та боротьбу за права жінок ми можемо говорити, якщо в топовому університеті країни викладач розповідає студенткам, що ті не можуть бути ані хорошими журналістками, ані військовослужбовицями?" – заявила студентка Оксана.

У студпарламенті ННІЖ заявили, що категорично засуджують позицію та висловлювання Микити Василенка і вважають неприпустимим його роботу на посаді викладача.

Журналісти ТСН також поговорили вже із колишньою студенткою викладача. На умовах анонімності вона підтвердила сексистські висловлювання Микити Василенка.

"Перша його фраза була: Дівчата, вам не потрібна ця журналістика, ваше завдання у житті – вдало вийти заміж за багатого чоловіка, який зможе вам купити видавництво, чи журнал і будете працювати там журналістом", - процитувала слова викладач ексстудентка.

За її словами, студенти намагалися йому апелювати, проте він заявив: "Я – видавець, я маю право так себе поводити, а ви поки що ніхто і звати вас ніяк".

Викладча Микита Василенко прокоментував ТСН ситуацію зі скандалом і заперечив всі обвинувачення.

"Це абсолютна брехня, це наклеп, який нічим не підтверджений", - заявив він.

За його словами, він подасть до суду на студентку.

"Я просто змушений це зробити. Перед цим я попереджу керівництво університету, пораджусь з колегами. У мене є досить підстав вважати, що ця провакація проплачена. Це пов'язано безпосередньо з моєю викладацькою і видавничою діяльністю", - прокоментував Микита Василенко.

Нагадаємо, МОН до кінця лютого планує об'єднати декілька університетів через кризову ситуацію.

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