В Київській області затримали агентів ФСБ, які готували теракти (фото)

Служба безпеки України та Національна поліція успішно нейтралізували спроби російської спецслужби ФСБ організувати серію терактів на Київщині. В результаті спецоперації було затримано пару агентів, які за завданням РФ готували вибухи на об'єктах ЗСУ та правоохоронних органів.

Про це повідомила СБУ.

"Основними цілями ворога були пункти базування місцевих підрозділів поліції, ТЦК та прокуратури. Як встановило розслідування, в агентів було право обрати серед них перший "обʼєкт" для підриву. Втім, завдяки діям СБУ на випередження, теракти вдалося запобігти", — йдеться в повідомленні.

Затриманий підозрюваний / Фото: СБУ

Речові докази / Фото: СБУ

Встановлено, що окупанти завербували двох безробітних, які через Телеграм шукали «легкі» гроші. Для того, щоб виготовити саморобний вибуховий пристрій вони оселилися в хостелі під Києвом.

"Щоб зробити його (СВП, — Ред.), фігуранти придбали хімічні компоненти для синтезу вибухової речовини, а також уражаючі елементи у вигляді металевих болтів, цвяхів та алюмінієвої стружки. Далі зловмисники підготували вогнегасник, який мав стати контейнером для маскування СВП. Після виготовлення вибухівки вони планували "прозвітувати" ФСБ про готовність до вчинення злочину і отримати геолокацію для її закладання", — зазначили в СБУ.

Речові докази / Фото: СБУ

Речові докази / Фото: СБУ

Речові докази / Фото: СБУ

Речові докази / Фото: СБУ

Затриманих було викрито "на гарячому", коли вони виготовляли вибухові компоненти. Під час обшуку у них вилучено 2 кг вибухової речовини, вогнегасник, уражаючі елементи та мобільні телефони з доказами зв'язку з ФСБ.

Затриманим повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Миколаєві викрили чотирьох неповнолітніх, які готували теракт у центрі Миколаєва 14 лютого 2025 року на замовлення російських спецслужб.

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