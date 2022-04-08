В Київській області запровадили комендантську годину від 21:00 8 квітня до 6:00 9 квітня

В Київській області запровадили комендантську годину від 21:00 8 квітня до 6:00 9 квітня

В цей період заборонено виходити на вулиці, відвідувати інші громадські місця, пересуватися на авто або пішки.

В Київській області запровадили комендантську годину від 21:00 8 квітня до 6:00 9 квітня. Вона не стосується населених пунктів Гостомельської селищної ради та Ірпінської територіальної громади, де діє посилена комендантська година.

Про це повідомив голова Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Павлюк.

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Він уточнив, що на території Гостомельської селищної ради комендантська година запроваджена до 6:00 години 14 квітня. А на території Ірпінської територіальної громади – до 9:00 11 квітня.

Павлюк нагадав, що в цей час заборонено виходити на вулиці, відвідувати інші громадські місця, пересуватися населеними пунктами транспортом або пішки.

"Усі тимчасові обмеження, що запроваджуються під час воєнного стану, мають одну мету – зберегти життя мирного населення", – пояснив голова області.

Нагадаємо, в Бучі розпочалася ексгумація тіл загиблих під час російської окупації, похованих у братській могилі.

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