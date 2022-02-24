В Київській області, ймовірно з ракетного озброєння, ворог обстріляв об’єкт ДПСУ (фото)

В Київській області, ймовірно з ракетного озброєння, ворог обстріляв об’єкт ДПСУ (фото)

Наступу російських військ через державний кордон передує артилерійський обстріл, далі рухається військова техніка.

Відбувся обстріл одного з об’єктів Державної прикордонної служби України в Київській області. Ймовірно з ракетного озброєння.

Про це у четвер, 24 лютого повідомили в ДПСУ.

"Ворог атакує не лише підрозділи на кордоні, а й об’єкти в тилу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що наступу російських військ через державний кордон передує артилерійський обстріл, далі рухається військова техніка.

"Російська військова техніка, в тому числі броньована порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях. Зокрема в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску «Сеньківка» та «Гремяч» і на інших напрямках", - повідомили в ДПСУ.

Зазначається, що рух колон відбувся через пункт пропуску "Бударки" в Харківській області та на напрямку пункту пропуску "Мілове" в Луганській області.

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Обстрілу піддалися більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

За наявною інформацією серед прикордонників низка військовослужбовців зазнала поранень.

"Військовослужбовці ДПСУ разом зі Збройними силами вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська атакують українські об'єкти. Всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн.

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