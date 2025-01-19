В Київській області лунають вибухи: що відомо

Від ночі в області лунають сирени.

Зранку 19 січня у Київській області було чути звуки вибухів під час повітряної тривоги. В області спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки", - наголосили в ОВА.

Зауважимо, що вкотре тривогу в області оголосили ще о 03:01. Повітряні сили попереджали про небезпеку БпЛА.

Нагадаємо, зранку 18 січня армія РФ атакувала Київ балістичними ракетами. Вибухи в місті сталися майже з оголошенням тривоги.

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