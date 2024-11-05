В київській книгарні стався "мовний конфлікт" — поліція відреагувала (відео)

За статтею про дрібне хуліганство передбачено штраф від 51 до 119 грн.

Внаслідок мовного конфлікту у книгарні в центрі Києва поліція притягнула порушника до відповідальності.

Про це заявили в Головному управлінні Нацполіції Києва.

Відносно чоловіка, який напав на відвідувачку книгарні-кав'ярні “Сенс”, склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, зібрані матеріали будуть направлені мовному омбудсмену для вирішення питання щодо притягнення його до відповідальності.

Що відомо про мовний скандал в книгарні

Катерина Косецька розповіла про конфлікт у соцмережі та виклала відео інциденту. Вона розповіла, що попросила чоловіків за сусіднім столиком, які розмовляли російською, перейти на українську мову. За її словами, на дверях закладу написано єдине побажання — не розмовляти російською.

Каже, конфліктів не хотіла і зверталась до них "люб'язно". А коли чоловіки відмовили в її проханні, дівчина дістала камеру і почала все фільмувати. Одному з чоловіків це не сподобалось, тож він вихопив телефон із її рук.

Жінка написала заяву до поліції. Втім, чоловіків поліцейські відпустили і не опитали свідків.

Реакція поліції

Сьогодні під час моніторингу соціальних мереж поліція виявила публікацію Катерини Косецької, де дівчина розповідає про конфлікт у кав’ярні з незнайомим чоловіком.

"Поліцейські зареєстрували повідомлення, встановили особу порушника й місце його знаходження. Ним виявився 44-річний мешканець Київської області. Поліцейські опитали зловмисника та склали відносно нього адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство. Крім того, зібрані матеріали будуть направлені Уповноваженому із захисту державної мови для розгляду та притягнення порушника до відповідальності", — повідомили в поліції.

Зазначимо, що відповідно до статті 173 (дрібне хуліганство) передбачено штраф від 51 до 119 грн, виправні роботи до 60 годин чи адміністративний арешт до 15 діб.

Нагадаємо, мер Івано-Франківська розповів, як діятимуть інспектори під час "мовного патрулювання".

Читайте також: