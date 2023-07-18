В Києво-Печерській лаврі збирають гроші на заставу Паші "Мерседесу"

В Києво-Печерській лаврі продовжують намагання “відмазати” так званого митрополита Павла “Мерседеса”. Там збирають гроші на його заставу.

Відповідні фото з’явилися в соцмережах.

Як видно, на заставу Паші “Мерседесу” збирають гроші безпосередньо у церковну скриньку.

“На заставу за митрополита Павла”, - написано в заклику до прихожан.

Нагадаємо, що екснамісник Києво-Печерської лаври порушив одну з умов, яку наклав суд.

Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебідю суд змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту. Нове рішення – тримання під вартою до 14 серпня або застава у розмірі понад 33 мільйони гривень.

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