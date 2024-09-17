В Києві зіткнулися автомобіль та маршрутка з пасажирами: є жертви (фото)

В Києві сталася моторошна аварія на Столичному шосе. Там зіткнулися автомобіль "Форд" і мікроавтобус "Мерседес". Внаслідок автопригоди водійка легковика загинула, водій і пасажири мікроавтобуса зазнали тілесних ушкоджень.

Про це повідмила Нацполіція в Києві.

Поліцейські поки встановлюють обставини смертельної ДТП у Голосіївському районі столиці. Але вже відомо, що повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції 0 12:35. На місце події виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, патрульна поліція та медики.

Фото: Нацполіція Києва

Наразі через аварію на Столичному шосе ускладнився рух транспорту в напрямку вул. Академіка Заболотного.

На місці працюють усі екстрені служби, зокрема медики.

Станом на 13:45 п'ятьом пасажирам медики надали допомогу на місці, ще дев'ятьох постраждалих госпіталізували до медзакладів столиці. Серед госпіталізованих, зокрема, водій пасажирського транспортного засобу та одна дитина.

Рятувальники деблокували тіло загиблої водійки легкового авто, про що повідомили в КМДА.

Раніше у Вінницькій області сталася аварія на дорозі за участю легковика та вантажівки. Загинули однорічна дівчинка та 15-річний хлопець, 24-річну дівчину доправили до лікарні.

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