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В Києві згоріла СТО: в поліції поділилися деталями (фото)

В Києві згоріла СТО: в поліції поділилися деталями (фото)

Пожежа в Києві 27 лютого / Фото: Поліція Києва / Facebook

На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав.

Сьогодні, 27 лютого, близько 11:40 до правоохоронців надійшла інформація про пожежу на станції технічного обслуговування, розташованій на вулиці Павла Усенка в Києві.

Про це повідомила поліція Києва.

Після приїзду на місце події правоохоронці встановили, що пожежа охопила одну з будівель СТО та поширилася на суміжні приміщення, загальною площею близько 300 квадратних метрів.

Рятувальники ДСНС швидко ліквідували вогонь. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав. Пожежа знищила робочі приміщення та, попередньо, 9 автомобілів, що були на ремонті.

Пожежа в Києві 27 лютого / © Поліція Києва / Facebook
Пожежа в Києві 27 лютого / Фото: Поліція Києва / Facebook
Пожежа в Києві 27 лютого / © Поліція Києва / Facebook
Пожежа в Києві 27 лютого / Фото: Поліція Києва / Facebook
Пожежа в Києві 27 лютого / © Поліція Києва / Facebook
Пожежа в Києві 27 лютого / Фото: Поліція Києва / Facebook
Пожежа в Києві 27 лютого / © Поліція Києва / Facebook
Пожежа в Києві 27 лютого / Фото: Поліція Києва / Facebook

"На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції, яка зʼясовує причину загорання, вирішується питання щодо правової кваліфікації", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві в районі Дарницької площі масштабна пожежа.

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