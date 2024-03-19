В Києві затримали зухвалих шахраїв, які наживалися на гуманітарній допомозі (фото)

Встановлена причетність фігурантів до семи злочинних епізодів на загальну суму близько 1,7 мільйона гривень.

В Києві правоохоронці викрили шахраїв, які під приводом отримання гуманітарної допомоги ошукували благодійні організації.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

Як стало відомо, спільники звертались до різних фондів із запитами нібито від військових частин, а отриману надалі допомогу у вигляді тактичного знаряддя, медичного обладнання та аптечок перепродавали.

“На даний час встановлена причетність фігурантів до семи злочинних епізодів на загальну суму близько 1,7 мільйона гривень. Ділкам загрожує до восьми років позбавлення волі”, - розповіли в поліції.

Згодом виявилося, що до шахраїських дій причетні двоє мешканців столиці 1990 та 1992 років народження.

За інформацією очільника поліції Києва Дмитра Шумейка, фігуранти, не маючи жодного відношення до сил Оборони країни, підробляли листи від військових частин та надсилали волонтерським фондам із запитом на отримання допомоги:

“Отриману номенклатуру у вигляді кровозупинних бинтів, турнікетів, рюкзаків бойового медика та інших товарів зловмисники надалі перепродавали. Ми встановили, що таким чином ділки ошукали щонайменше три організації на загальну суму близько 1,7 мільйона гривень. Під час обшуків за їх місцями мешкання ми вилучили близько півмільйона гривень, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, фальшиві документи та печатки, гуманітарну допомогу, військову форму та інші речові докази”, - наголосив Дмитро Шумейко.

Підозрюваних затримано. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні семи злочинних епізодів за ч. 4 ст. 190, Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групи осіб, в умовах воєнного стану та у великих розмірах. Їм суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Санкція інкримінованих статей передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у метро Києва затримано наркозбувача.

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