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В Києві затримали російського диверсанта, які вчинили пожежу на залізниці

В Києві затримали російського диверсанта, які вчинили пожежу на залізниці

Фото: Поліція Києва / Facebook

До підпалів може бути причетний 28-річний чоловік, який нещодавно приїхав до столиці у пошуках роботи.

В Києві поліція затримала диверсанта, який на замовлення спецслужб РФ спалив залізничну релейну шафу та авто військового. Крім того, він готував ще ряд диверсій на залізниці.

Про це повідомили в пресслужбі Поліції Києва.

Як стало відомо, правоохоронці затримали диверсанта, який вчинили серію підпалів у столиці та готували ще ряд диверсій на залізниці. Всі його дії відбувалися за вказівкою куратора ФСБ. 

“Повідомлення про підпал військового службового автомобіля на одній з вулиць Оболонського району надійшло до районного управління поліції. Працюючи на місці події, поліцейські отримали чергове повідомлення: невідомі підпалили електрощитову на залізничній дорозі. В обох випадках поліцейські виявили сліди злочину, а також встановили свідків, від яких отримали детальний опис палія. На пошуки фігуранта були залучені усі оперативні можливості Главку столичної поліції”, - розповіли в Поліції.

Вже згодом правоохоронці встановили, що до підпалів може бути причетний 28-річний чоловік, який нещодавно приїхав до столиці у пошуках роботи.

Порушник працював за чіткими вказівками куратора з РФ, а інформацію про “легкий” заробіток знайшов в інтернеті. Зловмисник залучив до виконання поставлених завдань знайомого, в обов’язки якого входило зафільмувати момент підпалу. Після скоєного злочину відео з підтвердженням спільники надіслали представнику ворожої спецслужби, за що отримали 1200 доларів. Оперативники затримали чоловіків, коли вони саме намагався підпалити релейну шафу на столичній залізничній дорозі”, - додали в Поліції. 

На підставі зібраних доказів слідчі за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 113 – диверсія, ч. 2 ст. 194 - умисне знищення або пошкодження майна та за ч. 1 ст. 114-1 - перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань Кримінального кодексу України. За ряд тяжких злочинів, скоєних проти основ національної безпеки України та співпрацю з ворогом, підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що на залізничній станції на Київщині знайшли загадково загиблого чоловіка.

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