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В Києві затримали російського агента, який намагався влаштуватися до "Азову"

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В Києві затримали російського агента, який намагався влаштуватися до "Азову"

Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України викрила російського агента, який намагався влаштуватися до полку “Азов”.

В Україні російський агент намагався влаштуватися до полку “Азов”. Його в Києві затримали спецпризначенці СБУ.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, затриманим виявися мешканець Донеччини, який у 2015 році приєднався до угруповань терористичної організації “ДНР”. Там він входив до складу підконтрольних РФ так званих “1-го та 2-го армійських корпусів”. Зокрема проходив службу в загоні спеціального призначення  ”республіканської гвардії ДНР”.

“До 2018 року він брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході нашої держави. Проте згодом бойовик залишив своїх ватажків і виїхав до рф. Там він був завербований російськими спецслужбами для проведення розвідувально-підривної діяльності. Щоб виконати завдання, зловмисник був перекинутий з території рф в Україну до початку повномасштабного вторгнення”, - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
106
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