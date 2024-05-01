В Києві затримали організаторів схеми з розкрадання 10 мільйонів гривень (фото)

Незаконну схему організували директор та працівник підприємства, що спеціалізується на виготовленні та постачанні будматеріалів.

В Києві правоохоронці викрили схему розкрадання близько 10 мільйонів гривень бюджетних коштів. Відбувалося це під виглядом ремонту доріг.

Про це повідомили в пресслужбі Поліції Києва.

Як стало відомо, незаконну схему організували директор та працівник підприємства, що спеціалізується на виготовленні та постачанні будматеріалів.

“Під час проведення ремонтних робіт ремонту вулично-дорожньої мережі Києва зловмисники використовували неякісні матеріали, які закуповували по завищеній ціні. Відтак, вулиці столиці були “відремонтовані” неякісним асфальтним покриттям, а фігуранти заволоділи близько 10 мільйонами гривень, що належали територіальній громаді Києва”, - розповіли в Поліції Києва.

Наразі поліцейські повідомили підозрюваним про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві медпрацівники придумали схему заробітку на призовниках.

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