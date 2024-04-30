В Києві затримали хакерів, які масово створювали ботоферми для російської розвідки (фото)

Для цього підозрювані у власних помешканнях розмістили спеціалізовані програмно-апаратні комплекси.

В Києві правоохоронці затримали хакерів, які створили фейкові акаунти керівників українських спецслужб. Ботоферми проводили інформаційні диверсії на користь російської розвідки.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці затримали в столиці двох організаторів ботоферм, які масово поширювали дезінформацію про війну в Україні та намагались штучно дискредитувати Сили оборони. Для цього вони створювали фейкові акаунти в соцмережах та месенджерах, зокрема - від імені Голови Служби безпеки та начальника ГУР МО.

“Аби створити видимість “справжніх” сторінок, на цих акаунтах перепощували офіційні дописи від СБУ та ГУР. Втім, в особистих повідомленнях зловмисники виманювали у людей гроші та пропонували свою “допомогу”. Також вони реєстрували фейкові сторінки українців з різних регіонів як у Facebook, Twitter, Instagram і Tik-Tok, так і в російських “Однокласниках” та “Вконтакте”. Загалом потужності ботоферми дозволяли її організаторам щодня генерувати понад одну тисячу фейкових акаунтів”, - розповіли в СБУ.

Для цього підозрювані у власних помешканнях розмістили спеціалізовані програмно-апаратні комплекси. Зловмисники координували свої дії з представниками російської розвідки, від яких отримували “методички” для проведення підривної діяльності.

“У такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні та зашкодити іміджу нашої держави на міжнародній арені. Під час обшуків в помешканнях організаторів ботоферм виявлено: ⁠спеціалізоване обладнання для «вирощування» вигаданих інтернет-адрес; ⁠сім-карти мобільних операторів, на які реєстрували підконтрольні акаунти”, - додали в СБУ.

Також у організаторів вилучено незареєстровану вогнепальну зброю з боєприпасами до неї та бойові гранати.

“Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Фігуранти перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми”, - зазначили в Службі безпеки.

Нагадаємо, що у Києві чоловік погрожував перехожому автоматом та зустрів поліцейських з катаною у руках.

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