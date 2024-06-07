В Києві затримали екснардепку, яка організувала схему для ухилянтів: в СБУ розповіли подробиці

До оборудки причетна колишня нардепка, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини.

Служба безпеки України затримала в Києві колишню нардепку, яка разом зі спільниками щомісяця “заробляла” на ухилянтах до 100 тисяч доларів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, до оборудки причетна колишня нардепка, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини. Вона організувала масове виготовлення та продаж фейкових документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.

“Основними клієнтами зловмисників були потенційні призовники, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон. За наявними даними, щомісяця незаконна діяльність зловмисників на чолі з ексдепутаткою приносила “прибуток” у майже 100 тисяч американських доларів. Ця сума розподілялась між усіма спільниками, серед яких були двоє колег організаторки: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині”, - розповіли в СБУ.

Крім того, до “схеми” були залучені декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону.

“За даними слідства, фігуранти діяли у складі організованого злочинного угруповання і пропонували своїм клієнтам повний пакет «документів» для ухилення від мобілізації. Спочатку ухилянтів фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім “діагностували” в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності. У результаті комплексних заходів у Києві “на гарячому” затримано організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй “відкат” у розмірі 32 тисяч доларів США. Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено понад 40 млн грн, меддокументи та чорнові записи з обліком клієнтів”, - зазначили в СБУ.

Там також додали, що організаторці угруповання і чотирьом його учасникам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою з використанням наданого їй службового становища);

ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

“Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна”, - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, що російський генерал Олег Макаревич отримав підозру за наказ підірвати Каховську ГЕС.

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