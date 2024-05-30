В Києві вперше за час повномасштабної війни пройде КиївПрайд: названо дату та подробиці

Активності під час КиївПрайд пройдуть з 9 по 16 червня на різних столичних локаціях.

В столиці вперше за час повномасштабної війни, яку розв’язала РФ проти нашої держави, пройде КиївПрайд та благодійний фестиваль. Україна вчергове долучилася до руху на підтримку прав та видимості ЛГБТК+.

Про це пише видання NV.

Як зазначається, цього року українці вперше за час повномасштабної війни зможуть доєднатися до Маршу рівності та благодійного ЛГБТК+ фестивалю. Водночас зосереджений він буде не тільки на підтримці прав та видимості ЛГБТК+ представників. Під час заходу буде відбуватися збір допомоги для українських військових.

“В Україні прайд — це майданчик для боротьби за права людини, а в умовах великої війни — це можливість надати Україні видимості у світі та залучити додаткову допомогу для тих, хто боронить нашу незалежність” — розповіли організатори КиївПрайду 2024.

9 червня у київському арт-центрі Closer проходитиме Благодійний освітній фестиваль КиївПрайд. Програма фестивалю складається:

З лекцій.

Дискусій.

Креативних майстерень.

Ярмарку українських брендів.

Психологічних консультацій.

Майстер-класів та музичної програми.

Крім того, під час фестивалю буде вручена нагорода, яка була започаткована для союзниць та союзників ЛГБТК+ спільноти — KyivPride Awards.

Усі кошти, отримані під час фестивалю, організатори спрямують на Прайд-збір. Це також один із заходів КиївПрайду 2024, в межах якого українські ЛГБТК+ організації ініціювали збір 4 млн грн для захисниць та захисників України.

Водночас 16 червня відбудеться Марш Рівності, який востаннє проходив у Києві ще у 2021 році. Враховуючи виклики воєнного часу, цього року Марш Рівності будуть проводити у київському метро. Захід відповідатиме усім безпековим вимогам та буде узгоджений з органами влади. Команда КиївПрайду веде переговори з військовою адміністрацією.

“Організатори повідомляють, що з безпекових міркувань, у Марші зможе взяти участь обмежена кількість людей — не більше 500 людей, серед яких активісти, представники ЛГБТК+ та правозахисних організацій, волонтери. Отримати більше деталей про події КиївПрайду 2024 та дізнатися, як долучитися, можливо на сторінках організаторів у соціальних мережах”, - пише видання.

Нагадаємо, що у Києві на набережній Дніпра виявили вибухівку.

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