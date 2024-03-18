В Києві викрили організаторів переправлення призовників через кордон: як діяла схема (фото)

Організаторами схеми виявились уродженець Білорусі та житель Києва-очільник одного з благодійних фондів.

У Києві слідчі поліції разом з працівниками СБУ викрили двох чоловіків, які налагодили злочинну схему з незаконного переправлення призовників через держкордон України.

Про це повідомили в поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що за 8500 євро співучасники ставили у паспортах військовозобов’язаних підроблені виїзні штампи. Таким чином клієнти зловмисників отримували зможу виїхати за межі держави.

Під час досудового розслідування з’ясувалося, що організатори схеми – 43-річний уродженець Білорусі та житель Києва-голова одного з благодійних фондів.

Правоохоронці затримали одного із фігурантів, коли той якраз отримував частину грошей за свою незаконну послугу.

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Співучасникам оголошено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Суд обрав обом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Зловмисникам загрожує до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Поліція Києва викрила організаторів схеми незаконного переправляння чоловіків за кордон / Фото: Поліція Києва / Facebook

Поліція Києва викрила організаторів схеми незаконного переправляння чоловіків за кордон / Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, раніше в ДПСУ повідомили, що правоохоронці від початку повномасштабної війни викрили близько 400 груп, які сприяли військовозобов’язаним у незаконному виїзді за кордон.

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