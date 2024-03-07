В Києві відновлює роботу станція метро "Дніпро": названо дату та графік роботи

Від 8 березня станція метро “Дніпро” відновить свою роботу у звичайному режимі.

В Києві станція метро “Дніпро” від 8 березня відновить роботу у звичайному режимі.

Про це повідомили в пресслужбі КМДА.

Як зазначається, від 8 березня станція метро “Дніпро” відновить свою роботу у звичайному режимі. Графік роботи станції: від 05:41 до 22:36.

“Звертаємо увагу, що станція метро “Дніпро” – наземна, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки. Що станція “Дніпро” не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення”, - розповіли в КМДА.

Нагадаємо, що у Києві ВЛК затягували терміни проведення комісії.

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