В Києві відкрили перший офлайн магазин подарунків створених виключно соціальними підприємцями - "ДоброДій"

В ньому представлені близько 200 товарів від 10 виробників, кожен з яких має свою соціальну місію: це і допомога ЗСУ, і створення робочих місць для переселенців та пенсіонерів, і допомога дітям, і благодійна діяльність.

"Ідея створення такого проекту виникла давно, проте за реалізацію взялися лише цього літа. Основна мета - допомогти тим соціальним підприємцям, які вже давно системно спрямовують суттєву частину свого прибутку на добрі справи, масштабувати свою соціальну місію", - розповіла засновниця магазину Ольга Пономаренко.

Вона пояснила, що соціальне підприємництво - це не про заробіток в класичному розумінні. Це - про пошук можливостей допомагати іншим, адже основна риса такої діяльності - це систематичний перерахунок більшої частини свого прибутку на благодійність. Тож купуючи товари в Магазині Подарунків "ДоброДій" ви автоматично стаєте ДоброДієм, приносячи не тільки щастя отримувачу подарунка, а й по суті робите для когось добро.

"На даний момент в магазині подарунків представлені 10 виробників, проте ми активно запрошуємо приєднуватися до цього ком’юніті й інших соціальних підприємців. Для цього необхідно просто заповнити заявку", - каже Ольга Пономаренко.

Досі в Україні не було аналогічних проектів. Саме тому засновниця магазину Ольга Пономаренко вирішила об'єднати й представляти українських соціальних підприємців на поличках магазину подарунків "ДоброДій" та дати можливість цим виробникам робити ще більше добра.

Про кожен з брендів та їхню соціальну місію вже можна почитати у ТГ-каналі "ДоброДій", а також в Інстаграмі та Фейсбуці.

Графік роботи магазину подарунків "ДоброДій" - щодня з 10:00 до 20:00.

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