В Києві відбулася історична зустріч духовенства Православної церкви України та Української православної церкви

В Києві відбулася історична зустріч духовенства Православної церкви України та Української православної церкви

В Києві у соборі Софія Київська відбулася зустріч духовенства Православної церкви України та Української православної церкви.

Історична зустріч повинна покласти початок нового шляху українського духовенства.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Зустріч духовенства відбулася 5 липня у день пам’яті Блаженнішого митрополита Володимира. За словами Олександр Ткаченко, ця зустріч повинна покласти початок нового шляху українського духовенства.

“Долати розділення, служити народу України та будувати наш спільний дім - наші спільні цілі. Я вірю, що ця зустріч - це початок нового, мудрого, сильного шляху наших Церков заради вільного й мирного майбутнього України”, - наголосив міністр культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, що британський таблоїд опублікував прогноз учасника російської версії шоу “Битва екстрасенсів”. Чоловік вважає, що диктатор Путін зіткнеться зі “спробами отруєння” та “фізичними нападами”.

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