В Києві вибухнув газовий балон у МАФі: є постраждалі (фото)

Поліцейські встановлюють обставини вибуху у торговому кіоску в Голосіївському районі столиці.

У Києві сталася НП. Вибухнув газовий балон у МАФі на вулиці Васильківській. Внаслідок аварії постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління столичних рятувальників.

Серед постраждалих – 2 працівника кіоску з приготування їжі, відвідувач, чоловік, який намагався загасити пожежу, та продавець сусіднього кіоску з продажу мобільних аксесуарів.

Фото: Управління ДСНС Києва

"До оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про вибух на вул. Васильківській, 34-Б у Голосіївському районі столиці. На місце виклику було направлено рятувальників 8-ї Державної пожежно-рятувальної. Було встановлено, що в металевому кіоску з приготування їжі швидкого харчування стався вибух газового балона з подальшим горінням", – сказано в повідомленні.

Крім цього МАФу, вогонь охопив ще один суміжний кіоск. Пожежу вдалося загасити за десять хвилин, але обидві торгові точки згоріли повністю.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Марини Цвєтаєвої стався вибух на 17 поверсі 22-поверхового будинку. На кухні вибухнув газовий балон і розніс квартиру.

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