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В Києві в гуртожитку сталася пожежа та прорвало пожежний гідрант: що відомо

В Києві в гуртожитку сталася пожежа та прорвало пожежний гідрант: що відомо

У Києві сталася пожежа в гуртожитку / Фото: Управління ДСНС Києва

Наразі причини пожежі з'ясовують правоохоронці.

Вранці 15 грудня на вулиці Лейпцизькій у гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД) спалахнула пожежа.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа сталась на третьому поверсі, в одній з кімнат гуртожитку навчального закладу", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники локалізували пожежу на площі 5 кв. м о 09:22, а о 09:35 повністю ліквідували. Кімната вигоріла майже вщент. 

Місцеві ЗМІ повідомляють, що водночас з пожежею прорвало пожежний гідрант, і фонтан у кілька метрів затопив вулицю.

Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів евакуювали 11 осіб. Для ліквідації наслідків було залучено 20 рятувальників і 5 одиниць техніки. Причини пожежі з'ясовуватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у Броварах під час пожежі загинула жінка.

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