В Києві у ЖК "Комфорт Таун" вибухнув газовий балон, серед постраждалих - чотиримісячне немовля (фото)

Після вибуху у квартирі на другому поверсі сталася пожежа.

У Дніпровському районі Києва вибухнув газовий балон.

Інцидент стався у вівторок, 20 грудня, о 5:30 на території житлового комплексу "Комфорт Таун".

Про це повідомляють "Факти ICTV".

Після вибуху у квартирі на другому поверсі сталася пожежа.

Машини швидкої забрали людей з опіками, серед них було чотиримісячне немовля.

Кількість постраждалих встановлюється.

У квартирі вибило вікна та частину стіни.

Фото: Iegor Shumikhin

Також у Мережі повідомили, що через порушення правил паркування пожежні машини не могли вчасно проїхати до будинку.

Нагадаємо, в "Укренерго" розповіли, коли у Києві вдасться заживити більше споживачів.

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