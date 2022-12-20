В Києві у ЖК "Комфорт Таун" вибухнув газовий балон, серед постраждалих - чотиримісячне немовля (фото)

Після вибуху у квартирі на другому поверсі сталася пожежа.
У Дніпровському районі Києва вибухнув газовий балон.
Інцидент стався у вівторок, 20 грудня, о 5:30 на території житлового комплексу "Комфорт Таун".
Про це повідомляють "Факти ICTV".
Після вибуху у квартирі на другому поверсі сталася пожежа.
Машини швидкої забрали людей з опіками, серед них було чотиримісячне немовля.
Кількість постраждалих встановлюється.
У квартирі вибило вікна та частину стіни.
Також у Мережі повідомили, що через порушення правил паркування пожежні машини не могли вчасно проїхати до будинку.
Нагадаємо, в "Укренерго" розповіли, коли у Києві вдасться заживити більше споживачів.
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