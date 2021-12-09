В Києві до тату-салону горе-майстри привели свиню, щоб набити їй велетенські куполи: фото

В Києві до тату-салону горе-майстри привели свиню, щоб набити їй велетенські куполи: фото

Організація UAnimals, що займається захистом тварин, написала заяву до поліції.

У Києві салон Lamarch tattoo-studio заявив, що начебто встановив національний рекорд, загнавши свиню в тату-салон і знімаючи на відео знущання над переляканою твариною. Національний реєстр рекордів офіційно заявляє, що дії цих поки що невстановлених осіб не мають і не можуть мати нічого спільного не лише з рекордом, а навіть з людською подобою цих горе-майстрів.

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Ветрова у Facebook.

Також читайте Був з простреленою лапкою і трусився від холоду: кудлатий собака у Київській області шукає дім

"Обкурені молоді люди мордують тварину і навіть не розуміють, що насправді тут доречно говорити не про рекорд, а про кримінальну відповідальність за знущання над твариною, яка чітко прописана в законі України, про існування якого вони, очевидно, навіть не чули. Але найгірше, що жоден з цих "героїв видосика" навіть не здогадується, що безмовна і абсолютно беззахисна перед цією оргією тварина виглядає набагато благородніше, ніж будь хто з них", - написала вона.

Повідомляється, що "майстри" вирішили притягнути до салону живу свиню та заявили, що зроблять на ній велетенське татуювання куполів. Кадри у соціальній мережі салон оприлюднив 7 листопада.

В описі закритого Instagram акаунту Lamarch tattoo-studio зазначено, що вони "не приймають зоозахисників", а також "люблять похрюкати".

Відповідні дії згідно із законом є кримінальним правопорушення за 3 ст. 299 ККУ.

Організація UAnimals, що займається захистом тварин, написала заяву до поліції.

В Україні набув чинності закон №2351 щодо імплементації деяких положень європейського законодавства у сфері охорони тваринного та рослинного світу.

Нагадаємо, у Києві на Дорогожичах жінка покинула собаку в парку та виїхала з України. Поруч з собакою лежали його іграшки і записка: "Джек - хороший квартирний сторож. Я одинока і їду в Польщу на заробітки, тому мушу його залишити". Нині Джеку шукають господарів.

Читайте також: