В Києві у Протасовому Яру висадили алею на згадку про про Романа Ратушного: фото

Алея стане символом мужності та незламності кожного, хто боронить нашу країну від окупантів.

У Києві по вулиці Протасів Яр висадили алею із 37 дерев на згадку про київського активіста, захисника України Романа Ратушного.

Про це повідомляє пресслужба КО "Київзеленбуд".

Зазначимо, шо Ратушний боровся за екологічне сьогодення та майбутнє столиці, спочатку як активіст, а після повномасштабного вторгнення — як військовий. Тож алея стане символом мужності та незламності кожного, хто боронить нашу країну від окупантів.

"На згадку про Романа Ратушного – громадського діяча та захисника України, недалеко від муралу, названого на його честь, висадили дуби, ялини та берези", — сказав генеральний директор КО "Київзеленбуд" Олексій Король.

Нагадаємо, 24-річний Роман Ратушний загинув у бою під Ізюмом Харківської області 9 червня.

Роману Ратушному назавжди 24. У Києві попрощалися із загиблим активістом

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