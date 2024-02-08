В Києві у квартирі дев'ятиповерхівки вибухнув невідомий предмет: загинув хлопець (фото)

У квартирі рятувальники знайшли ще один невідомий предмет, вони евакуювали 100 мешканців будинку.

У Києві внаслідок вибуху невідомого предмета загинув хлопець 2007 року народження.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві

7 лютого, о 23:24 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Симиренка, що у Святошинському районі.

"На місці рятувальники встановили, що внаслідок вибуху невідомого предмета, у квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку сталося загоряння на площі 7 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло юнака 2007 року народження", – йдеться у повідомленні.

Крім того, за словами рятувальників, у приміщенні було знайдено ще один невідомий предмет.

Надзвичайники евакуювали на безпечну відстань 100 мешканців будинку.

Евакуація мешканців будинку / Фото: ГУ ДСНС у Києві

На місце події була викликана вибухотехнічна служба.

Евакуація мешканців будинку / Фото: ГУ ДСНС у Києві

Пожежу локалізовано о 23:53, ліквідовано о 00:58, 8 лютого.

До ліквідації було залучено 15 членів особового складу та чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, надзвичайники завершили ліквідацію наслідків масованої атаки по Києву 7 лютого. У багатоповерхівці, що в Голосіївському районі, загинуло четверо людей. З будинку евакуйовано 40 мешканців і 28 – врятовано. За даними ДСНС, постраждало 39 людей. Психологічну допомогу надано 85 людям.

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