В Києві у квартирі дев'ятиповерхівки вибухнув невідомий предмет: загинув хлопець (фото)

У квартирі рятувальники знайшли ще один невідомий предмет, вони евакуювали 100 мешканців будинку.
У Києві внаслідок вибуху невідомого предмета загинув хлопець 2007 року народження.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві
7 лютого, о 23:24 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Симиренка, що у Святошинському районі.
"На місці рятувальники встановили, що внаслідок вибуху невідомого предмета, у квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку сталося загоряння на площі 7 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло юнака 2007 року народження", – йдеться у повідомленні.
Крім того, за словами рятувальників, у приміщенні було знайдено ще один невідомий предмет.
Надзвичайники евакуювали на безпечну відстань 100 мешканців будинку.
На місце події була викликана вибухотехнічна служба.
Пожежу локалізовано о 23:53, ліквідовано о 00:58, 8 лютого.
До ліквідації було залучено 15 членів особового складу та чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, надзвичайники завершили ліквідацію наслідків масованої атаки по Києву 7 лютого. У багатоповерхівці, що в Голосіївському районі, загинуло четверо людей. З будинку евакуйовано 40 мешканців і 28 – врятовано. За даними ДСНС, постраждало 39 людей. Психологічну допомогу надано 85 людям.
Читайте також: