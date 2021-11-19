В Києві у багаторівневому паркінгу сталася пожежа: фото

В Києві у багаторівневому паркінгу сталася пожежа: фото

На третьому поверсі сталося загоряння автомобіля Renault Megane.

В Києві у багаторівневому паркінгу сталася пожежа.

Надзвичайна подія сталася 19 листопада о 07:43 на вул. Братиславській, що у Дніпровському районі столиці.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві.

На місце події було направлено рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини, а також відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

"На місці було встановлено, що у паркінгу, на третьому поверсі сталося загоряння автомобіля Renault Megane. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі. О 08:09 загоряння було локалізовано та о 08:13 - ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

На місці події було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 членів особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Причину та обставини даної пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві на Харківському шосе автомобіль спалахнув просто на ходу.

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