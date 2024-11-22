В Києві сталася пожежа: є загиблий та постраждалі

Вночі 22 листопада в Подільському районі Києва на вулиці Світлицького сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок загоряння одна людина загинула, ще дві постраждали.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

О 01:51 до ДСНС надійшло повідомлення про загоряння на 7-му поверсі 9-поверхівки. Рятувальники ліквідували пожежу о 02:47 на площі 10 кв. м.

Під час гасіння виявлено тіло чоловіка 1965 року народження. Дві жінки отримали незначні травми, але від госпіталізації відмовились. Рятувальники евакуювали 28 осіб з верхніх поверхів.

До ліквідації займання залучено 11 одиниць техніки та 53 рятувальники. Причини пожежі з'ясовуються правоохоронцями.

Нагадаємо, у Києві водій збив неповнолітню та втік з місця ДТП.

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