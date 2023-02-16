В Києві сталася пожежа над станцією метро: що горить

В Києві сталася пожежа над станцією метро "Героїв Дніпра". Над нею побудований торговий центр, пожежа сталася в одному з павільйонів. Очевидці пишуть, що загорання в зоомагазині.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua із посиланням на ДСНС Києва.

Пасажири повідомляють про сильне задимлення при вході на станцію.

Як повідомили нам в ДСНС Києва, рятувальники вже на місці. Пожежі присвоєно перший ранг складності.

"В 3-поверховому ТЦ "Оазис" у напівпідвальному приміщенні зоомагазину сталась пожежа на площі 20 квадратних метрів. Загорання вже локалізовано. Але пожежі обстежують інші приміщення торгового центру", - повідомили ТСН.ua в ДСНС Києва.

Додамо, що 12 лютого у Дніпрі спалахнула господарська споруда. Там стався вибух. Загинув чоловік і постраждала жінка.

Читайте також: