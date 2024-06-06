В Києві сталася бійка між працівниками ТЦК та чоловіком: стали відомі нові подробиці

В Києві біля метро “Хрещатик” сталася бійка між військовослужбовцями ТЦК та цивільним чоловіком. Сталося це після того, як працівники ТЦК попросили у громадянина військово-облікові документи.

Про це повідомили в пресслужбі Київського міського ТЦК та СП.

Як стало відомо, біля метро “Хрещатик” до працівників ТЦК підійшов чоловік та почав провокувати конфлікт. Військовослужбовці, як зазначають в міському ТЦК та СП, намагалися не піддаватися на провокації. Натомість вони попросили у чоловіка військово-облікові документи. Проте той почав погрожувати та вдарив одного з військовослужбовців.

“Нападника затримала поліція. Причини своїх агресивних дій чоловік пояснити не зміг. Після з'ясування подробиць чоловік виявився колишнім військовослужбовцем, який від 29.04.2023 року самовільно залишив військову частину. Матеріали службового розслідування передані до Державного бюро розслідувань. Відкрите кримінальне провадження за фактом СЗЧ, ведуться слідчі дії”, — розповіли в міському ТЦК та СП.

Нагадаємо, що у Києві на Хрещатику сталася бійка цивільного з працівниками ТЦК.

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