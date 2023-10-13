В Києві спалахнула сильна пожежа: дим видно з різних частин столиці (фото)

В Києві зранку 13 жовтня спалахнула сильна пожежа. Дим від вогню видно з різних куточків столиці.

Фото наслідків пожежі публікують в соцмережах.

Як зазначається, пожежа спалахнула на Троєщині. На кадрах видно клуби сильного диму, який видно з різних куточків столиці.

В ДСНС Києва ТСН.ua розповіли, що загорілося сміття на вулиці Електротехнічній. Вогонь охопив площу у 70 квадратних метрів. На місці працюють відповідні служби, які ліквідують наслідки надзвичайної ситуації.

Гореть сміття / Фото: соцмережі

Нагадаємо, що в Києві біля недобудови знайшли тіла двох дівчат-підлітків.

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