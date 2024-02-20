В Києві шахраї вимагали з родичів військовополонених воїнів ЗСУ гроші (фото)

У столиці “на гарячому” затримали двох шахраїв, які вимагали 60 тисяч доларів у родичів двох полонених воїнів ЗСУ.

Служба безпеки України в Києві затримала шахраїв, які виманювали гроші у родичів українських військовополонених. Їм злочинці обіцяли так званий “обмін”.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, у столиці “на гарячому” затримали двох шахраїв, які вимагали 60 тисяч доларів у родичів двох полонених воїнів ЗСУ. Підозрювані обіцяли передати гроші учасникам окупаційних угруповань РФ для включення військовополонених до “списків обміну”.

“Зловмисники мали зв’язки серед бойовиків та дистанційно отримували від них інформацію про українських полонених. При цьому повертати воїнів ЗСУ додому учасники “схеми” не збирались. Для переконливості при спілкуванні з родичами полонених українських бійців ділки видавали себе за співробітників правоохоронних органів”, - розповіли в СБУ.

Правоохоронці задокументували злочинні дії фігурантів і затримали їх під час передачі останнього грошового “траншу”.

“У ході обшуків в оселях затриманих вилучено підроблені посвідчення правоохоронних органів, візитну картку представника російської “неурядової” організації, “розцінки” за конфіденційну інформацію про громадян України та інші речові докази. Наразі слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна”, - додали в СБУ.

Там також додали, що питання звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади.

“Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за “визволення” родича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених: 38 067 650-83-32, 38 098 087-36-01 або на електронну адресу united.centre.ssu@gmail.com”, - зауважили правоохоронці.

Нагадаємо, що на Київщині чоловік посадив цивільну дружину на ланцюг.

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