В Києві СБУ затримала на хабарі посадовця податкової служби: що про це відомо (фото)

В Києві правоохоронці затримали одного з головних податківців — заступника начальника Головного управління податкової служби столиці. Його піймали на хабарі.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, посадовець причетний до вимагання хабаря від місцевих підприємців. Задокументовано, що він отримував хабарів від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом.

"В обмін на грошову "винагороду" чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального. Для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого. Служба безпеки задокументувала одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди і затримала його разом із посередником під час передачі другого "траншу". Обом затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)", розповіли в СБУ.

Наразі також вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Крім того, проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Харківщині працівник Укрзалізниці "зливав" РФ маршрути руху ешелонів ЗСУ.

Читайте також: