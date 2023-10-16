В Києві розпочинається опалювальний сезон: Кличко розповів деталі

В Києві з сьогоднішнього дня, 16 жовтня, починається підключення до тепла житлових будинків.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав мер міста Віталій Кличко.

За його словами, тепло сьогодні починають подавати до житлових будинків. Пов’язано це із стабільним зниженням температури повітря.

“А на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі - протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч км - необхідно кілька днів. Тому рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим. Оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання”, - розповів Віталій Кличко.

Він також додав, що всі служби, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киян необхідними сервісами.

Нагадаємо, що в Україні новий робочий тиждень розпочинається похолоданням та дощами, подекуди навіть пройде мокрий сніг.

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