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В Києві прогнозується погіршення погоди: що відомо

В Києві прогнозується погіршення погоди: що відомо

Злива / Фото: Unsplash

Мешканців столиці попередили про погіршення погодних умов.

В Києві метеорологи попередили про ускладнення погодних умов. Прогнозується значний дощ та сильні пориви вітру.

Про це повідомили в пресслужбі КМВА.

Як зазначається, до кінця доби, 12 червня, в столиці прогнозується значний дощ та пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. 

“Зважаючи на сильний вітер, дотримуйтеся наступних  безпекових правил: не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж; щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках; приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю. При оголошені повітряної тривоги - негайно прямуйте в укриття”, - наголосили в КМВА.

Нагадаємо, що Київ в середу зранку, 12 червня, накрила потужна злива – у різних районах міста підтопило дороги. У столиці оголошено І рівень небезпеки, жовтий. 

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