В Києві правоохоронці зупинили водія мопеда, у якого були фейкові документи на транспорт

У Голосіївському районі поліцейські помітили водія мопеда Honda, який рухався без державних номерних знаків.

В Києві правоохоронці зупинили водія мопеда, у якого були фейкові документи на транспортний засіб.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

Як стало відомо, у Голосіївському районі поліцейські помітили водія мопеда Honda, який рухався без державних номерних знаків. Правоохоронці зупинили водія та під час бесіди з’ясували, що транспортний засіб не зареєстрований у встановленому законом порядку.

“Окрім того, під час перевірки водійського посвідчення патрульні виявили ознаки підробки документа. Чоловік зізнався поліцейським, що придбав посвідчення в мережі Інтернет. Відтак інспектори винесли на громадянина постанову за ч. 6 ст. 121 (Керування незареєстрованим транспортним засобом) КУпАП та викликали на місце події слідчо-оперативну групу”, - розповіли в поліції Києва.

Нагадаємо, що у Києві викрили експосадовця, який від 2014 року працював на ФСБ.

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