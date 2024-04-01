В Києві працівник ТЦК намагався за хабар надати відстрочку від мобілізації (фото)

До працівника ТЦК СП звернувся представник одного зі столичних підприємств.

В Києві правоохоронці повідомили про підозру працівнику ТЦК, який намагався надати відстрочку від мобілізації за 300 доларів.

Про це повідомили в пресслужбі Поліції Києва.

Як стало відомо, правоохоронці викрили на корупційній схемі провідного спеціаліста мобілізаційного відділу одного зі столичних районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

В межах слідства з’ясувалося, що до працівника ТЦК СП звернувся представник одного зі столичних підприємств з проханням поставити їхнього майбутнього працівника на військовий облік. Сам чоловік мешкав у Дніпрі й мав приїхати до столиці, а щоб офіційно працевлаштуватися йому треба перебувати на військовому обліку.

“Працівник ТЦК запевнив співрозмовника про те, що його робітника відразу мобілізують на військову службу, проте запропонував надати йому 300 доларів США, аби він вплинув на своє керівництво, щоб надати дніпрянину відстрочку. У ході слідчих дій правоохоронці задокументували злочинну пропозицію службовця та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі”, - розповіли в поліції Києва.

Нагадаємо, що ми писали, хто отримає відстрочку від мобілізації, кому дадуть бронь та як каратимуть ухилянтів.

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