В Києві помітили загадкові білборди з Джеймсом Бондом і Де Голлем

“А ось це вже Цікаво. Дуже Цікаво. Друзі, вчергове пересвідчуюсь, що життя у нас в Україні цікаве, багатогранне та деколи підкидає справжні загадки. Сьогодні побачив ось такий борд, сфоткав. Досі думаю, що це може означати? На жарт наче не схоже, хоча все може бути. Судячи з мілітарної форми, в яку вдягнений персонаж праворуч - генерал Де Голль - одразу подумав про військових. А персонаж зліва дуже нагадує Агента 007 – тут одразу спадають на думку розвідники або спецслужби”, - написав експерт.

Він припустив, що, можливо, таким чином певні політтехнологи вирішили обережно розпочати передвиборчу кампанію.

“Чи то Офіс Президента наганяє загадковості? Але з якою метою? Питань тут явно більше, ніж відповідей. Друзі, що думаєте? Які будуть ваші версії?” - поцікавився Михайло Шнайдер.