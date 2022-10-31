В Києві почали екстрено вимикати світло: в яких районах не буде електроенергії

В Києві почалося екстрене відключення світла у шести районах столиці.
В Києві почали екстрено вимикати світло. Ситуацію намагаються якнайшвидше стабілізувати.
Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК Київські електромережі.
Як стало відомо, світло вимикають в Оболонському районі - без струму, зокрема, Мінський масив, Виноградар, Біличі, Берковці.
Крім того, без електропостачання Подільський, Шевченківський, Солом’янський, Дарницький та Дніпровський райони, а також Троєщина.
“Наші енергетики разом зі спеціалістами НЕК “Укренерго”, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації”, - наголосили в компанії.
Нагадаємо, що РФ виводить контингент приватних військових кампаній з Республіки Малі для відправлення до України.
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