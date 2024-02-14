В Києві зафіксували температурний рекорд: за вікном погода, яка відповідає квітню

13 лютого у столиці середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня.

В Києві зафіксували новий температурний рекорд. Погода за вікном відповідає показникам, які притаманні квітню.

Про це повідомили в пресслужбі Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Як зазначається, за даними спостережень, 13 лютого у столиці середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,5 градусів. Це перевищило показник, який був встановлений 1995 року на 0,3 градуса, а кліматичну норму - на 9,4 градуса.

“За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 2 квітню”, - підкреслили в обсерваторії.

Нагадаємо, що у четвер, 15 лютого, місцями в Україні дощитиме. Крім того, вранці та вдень буде туман в західних областях.