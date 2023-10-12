В Києві планують перейменувати проспект Повітрофлотський: стало відомо, яку назву може отримати

В Києві планують перейменувати проспект Повітрофлотський на проспект Повітряних Сил Збройних Сил України.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Як стало відомо, за дорученням командувача Повітряних сил України, генерал-лейтенанта Миколи Олещука, командний та особовий склад повітряного командування "Центр", “Південь”, ”Схід” і ”Захід” на пленарному засіданні Київської міської ради 5 жовтня 2023 року звернулися до депутатів та Київського міського голови Віталія Кличка, з проханням щодо перейменування проспекту Повітрофлотського на проспект Повітряних Сил Збройних Сил України.

“Командувач повітряного командування "Центр" генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко під час свого виступу у сесійній залі наголосив депутатам, що зазначене перейменування покликане відзначити особливі бойові заслуги, мужність, відвагу та героїзм особового складу Повітряних сил ЗСУ, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України. Київська міська військова адміністрація і особисто я підтримуємо звернення Повітряних сил та сподіваємося, що кияни схвально відреагують на цю ініціативу, розраховуємо на підтримку і всебічну допомогу володарям неба - тим хто прогнав ворожу навалу, хто тримає небо, беріг і досі береже спокій серця нашої держави - міста Київ та нашої рідної України”, - наголосив Сергій Попко.

Він також додав, що нова назва проспекту підкреслить шану, любов та повагу киян до звитяг наших Героїв. Історично закарбується навічно пам’ять і вдячність - захисникам неба Повітряних Сил Збройних Сил України.

Нагадаємо, що у Києві вирують пристрасті навколо перейменування Повітрофлотського проспекту. Точніше, нової назви для цієї міської магістралі, довжиною у понад 6 кілометрів.

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